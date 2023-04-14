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الصدر يجمد التيار الصدري عاما كاملا.. ويغلق تويتر

14
APRIL
2023
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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الجمعة، تجميد التيار الصدري عاما كاملا، مشيرا إلى أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".
لماذا جمد الصدر تياره؟
 
وقال في تغريدة على موقع تويتر إنها "خطيئة أن أكون مصلحا للعراق ولا أستطيع أن أصلح التيار الصدري"، مشيرا إلى فداحة استمراره في قيادة التيار وفيه بعض الفاسدين.
 
وقرر تجميد التيار لمدة عام، قائلا: "لذا أجد من المصلحة تجميد التيار أجمع ماعدا صلاة الجمعة وهيئة التراث لمدة لا تقل عن سنة لأعلن براءة من كل ذلك أمام ربي أولا وأمام والدي ثانيا".
 
بعدها نشر الصدر تغريدة، أعلن فيها حسابه على موقع تويتر "حتى إشعار آخر".
 
ليست أول مرة
 
تأتي هذه التطورات بعد أن أعلن صالح محمد العراقي، المعروف بوزير الصدر، الجمعة، إلغاء زعيم التيار الصدري اعتكافا مفترضا بمسجد الكوفة بسبب "أهل القضية".
 
يشار إلى أن الصدر كان قد أعلن في أغسطس عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.
 
ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي في العراق وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، وذلك منتصف فبراير 2014.
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