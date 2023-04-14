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قائد قوات الدعم السريع يعلق على "أحداث السودان"

14
APRIL
2023
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أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، الخميس، إنه لا يزال ملتزما بما جرى التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري لتسليم السلطة للمدنيين، كما يحرص على تعزيز الاستقرار في البلاد.
 
جاءت تصريحات دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، بعد ظهور التوتر على السطح بعدما حذر الجيش من أن حشد قوات الدعم السريع شبه العسكرية ينذر باندلاع مواجهة.
 
مخطط فلول النظام
 
من جانبها، أعلنت قوى الحرية والتغيير أن ما يمر به السودان حاليا هو مخطط من فلول النظام البائد، يهدف إلى تدمير العملية السياسية.
 
وعقدت قوى الحرية والتغيير سلسلة من الاجتماعات بهدف تعزيز الجهود ونزع فتيل الأزمة، وإكمال الاتفاق السياسي النهائي.
 
وأكدت الحركة أن أساس الأزمة ليس بين القوات المسلحة والدعم السريع، وإنما يكمن في محاولات فلول النظام البائد للعودة إلى الحكم، وهو ما قد يجر البلاد نحو حرب أهلية، على حد قولها.
 
من تكون قوات الدعم السريع السودانية؟
 
الفريق أول محمد حمدان دقلو هو قائد قوات الدعم السريع، ويشغل في الوقت الحالي منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
يقدر محللون عدد قوات الدعم السريع بنحو 100 ألف فرد لهم قواعد وينتشرون في أنحاء البلاد.
في 2017، تم إقرار قانون يمنح قوات الدعم السريع صفة قوة أمن مستقلة.
في أبريل 2019، شاركت قوات الدعم السريع في الإطاحة بالبشير.
في نفس العام، وقع حميدتي اتفاقا لتقاسم السلطة جعله نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
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