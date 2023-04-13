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خسائر بشرية وأضرار مادية.. أمطار وفيضانات عاتية تضرب العراق

13
APRIL
2023
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تشهد العديد من محافظات العراق، منذ ليل الثلاثاء، تساقطا كثيفا للأمطار التي كانت مصحوبة بحبات البرد في بعض المناطق، والتي ستستمر حتى الخميس، وفق هيئة الأرصاد الجوية، مشكّلة فيضانات وسيول، تسببت بخسائر مادية وبشرية .
 
وتعد بغداد والأنبار وأربيل ونينوى والسليمانية والديوانية وكركوك، من أكثر المناطق التي شهدت هطولا كثيفا للأمطار.
 
ضحايا وخسائر مادية
 
لقي شخصان مصرعهما بصواعق البرق في محافظتي دهوك وأربيل شمالي البلاد، فضلا عن انهيار منازل وقطع طرقات وطوفان سدود وجرف بساتين وسيارات في العديد من المحافظات.
الجهات المسؤولة في الدفاع المدني والمرور، حذرت المواطنين من تلك الفيضانات جراء كثافة هطول الأمطار وتواصلها، مطالبة بتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، لا سيما بالقرب من مجاري السيول والمصارف.
 
 
فيضانات عاتية
 
عمت وسائل التواصل الاجتماعي العراقية، صور ومقاطع فيديو تظهر تسرب مياه الأمطار لداخل البيوت، كما حصل مثلا في محافظتي الديوانية وأربيل، وتوضح قوة العواصف الرعدية وما تخلفه من أمطار وسيول جارفة.
 
اللافت في هذه الموجة الرعدية العاتية، هو الحجم المتوسط والكبير لحبات البرد (الحالوب بالعامية العراقية) المصاحبة للمطر.
 
تُلحق حبات البرد هذه أضرارا بالسيارات والنوافذ، حيث عمد مواطنون لتغطية مركباتهم بالبطانيات والمفارش، وتثبيتها بحجارة كبيرة فوقها، في محاولة لحمايتها من كثافة البرد المتساقط.
 
توصيات الدفاع المدني
 
وأصدرت مديرية الدفاع المدني العراقية، الأربعاء، عدة توصيات وإرشادات للمواطنين بشأن الاحتماء من العواصف وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، على النحو التالي:
 
1-   عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تحسبا لانقطاعها تجنبا للصعقة الكهربائية.
 
2-   عدم الاقتراب من الأبنية التي ما يزال العمل فيها مستمرا، وكذلك عدم الاقتراب من الأبنية القديمة الآيلة للسقوط.
 
3-    عدم الاحتماء بالأشجار الكبيرة تحسبا لسقوطها. 
 
4-   الانتباه عند قيادة الدراجات، خصوصا خلال حدوث العواصف التي تكون مصحوبة بالغبار الكثيف، والانتباه إلى علامات المرور.
 
5-   غلق الأبواب والنوافذ داخل المنازل لمنع حصول تيار هوائي مستمر داخل المنزل أثناء العاصفة، تجنبا لوقوع بعض الحوادث غير المتوقعة، مثل سقوط بعض مقتنيات المنزل بشكل عشوائي، مما يتسبب بإصابات.
 
6-   على أولياء الأمور الشرح للأطفال عن العاصفة، لكي يناموا بشكل هادئ، لا سيما أن العواصف تصحبها أصوات مخيفة.
 
7-   الانتباه إلى عبور الشوارع، لاسيما في أوقات الليل، لأنها تحجب الرؤية عند سائقي المركبات لمسافات طويلة.
 
8-    رفع المواد القابلة للتطاير من فوق أسطح المنازل والمباني، منعا لحدوث حوادث وإصابات نتيجة تطايرها وتساقطها على المارة.
 
9-    الابتعاد عن الوقوف أسفل الإعلانات الضوئية، لاسيما الكبيرة منها، خشية سقوطها.
 
10- العمل على تثبيت المظلات أمام واجهات المحال التجارية بمختلف أنواعها بشكل جيد، خاصة التي تحتوي على أذرع حديدية.
 
11-  الانتباه إلى البنيات المغلفة بمادة "الليكوبوند" لتطاير بعض الأجزاء منها أثناء العواصف، والتي تكون غير مثبتة بشكل جيد.
 
12- الانتباه إلى كافة أبراج الاتصالات والإنترنت، تحسبا لتمايلها وسقوطها، لا سيما المنصوبة على المنازل. 
 
13- الاتصال بسيطرة الدفاع المدني على الرقم المجاني 115، حتى يتدخل رجال الدفاع المدني بشكل عاجل وسريع في حال حصول الحوادث.
 
الأقوى منذ 20 عاما
 
من جانبه، علّق الخبير المناخي والراصد الجوي العراقي، علي الزيادي، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، على الوضع في العراق، قائلا:
 
هذه الأمطار الرعدية العنيفة ستتواصل بشكل متفاوت لغاية الخميس، وتشتد خصوصا في المحافظات الشمالية والشرقية، مثل دهوك وأربيل والسليمانية وديالى".
 
"المناطق الأخرى في الوسط والغرب والجنوب تشهد كذلك موجات مطرية شديدة".
 
"في بعض المناطق حجم الهطولات المطرية سيبلغ نحو 90 ملم، وهي نسبة هطول كثيفة جدا خلال أقل من 48 ساعة، لهذا يخشى أن تحدث فيضانات مدمرة وسيول جارفة، مع تواصل هطول الأمطار".
 
"الموجة المطرية التي تعم البلاد تعد الأقوى والأغزر منذ نحو 20 عاما، في مثل هذا الوقت من السنة، جراء منخفض متوسطي عالي الفعالية الممطرة".
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