حكم عليه بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بالمضاربة في البصل الاحمر

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أدانت محكمة برج منايل ببومرداس في الجزائر اليوم، المتهم بالمضاربة غير المشروعة في البصل الاحمر، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية بمليوني دينار.



وأوضح مجلس قضاء بومرداس في بيان أنه "تم حجز 284 قنطارا من البصل الأحمر موجه للمضاربة، وأن المتهم المولود سنة 1983 لا يملك سجلا تجاريا".



يشار الى أن عملية الحجز قامت بها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع أعوان الرقابة وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية بومرداس.



وتمكنت من حجز 284 قنطارا من البصل الأحمر داخل مخزن غرفة تبريد غير مصرح به، بحسب "روسيا اليوم".