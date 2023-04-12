اتحاد الطلبة التونسي يدين التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل

A + A -

عبّر الاتحاد العام لطلبة تونس عن إدانته للتطبيع الأكاديمي مع إسرائيل عقب إعلان مشاركة أساتذة تونسيين في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس سيحضره وفد إسرائيلي.

ودعا الاتحاد كل الطلبة إلى التصدي لكل دعوات التطبيع الأكاديمي.

وحمّل الاتحاد في بيان له، السلط الرسمية المسؤولية الكاملة في انتشار أشكال للتطبيع في تونس، مجددا الدعوة إلى سن قانون يجرم كل مظاهره.

وطلب الاتحاد العام لطلبة تونس من الجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي اتخاذ موقف واضح تجاه من وصفهم بالأساتذة المطبعين ومن مسألة التطبيع الأكاديمي.

وتوجهت المنظمة الطلابية بالدعوة إلى القوى السياسية والمنظمات والجمعيات إلى التنسيق والعمل المشترك قصد التصدي للتطبيع، وفق نص البيان.

ودعت الطلبة في الجامعات إلى تنظيم تحركات دعما للقضية الفلسطينية في إطار مواجهة كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد عبرت بدورها عن رفضها إدراج أسماء باحثين وباحثات من تونس مقرونة باسم مؤسساتهم الجامعية التونسية إلى جانب أسماء باحثين منتمين إلى جامعات إسرائيلية ضمن مؤتمر ينعقد من 16 إلى 18 أبريل الجاري بباريس.