نائب مصري يقترح تعميم شروط استقالة ضباط الشرطة على الأطباء

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طالب نائب مصري بتعميم شروط استقالة ضباط الشرطة المقترحة في مشروع قانون جديد على الأطباء، في ظل زيادة هجرة العاملين في المجال الصحي.

واقترح النائب عاطف مغاوري خلال جلسة عامة للبرلمان شهدت مناقشات بشأن التعديلات الجديدة على قانون أكاديمية الشرطة، بأن يتم تطبيق شروط استقالة ضباط الشرطة الجديدة على الأطباء، وهي الخاصة بعدم ترك الخدمة بعد التخرج، إلا بمرور 10 سنوات، وإلا دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على تعليمه من جانب الدولة على مدار وجوده بالكلية، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأشار مغاوري إلى أن هذا التعديل على القانون الخاص بضباط الشرطة من شأنه أن يحفظ المال العام، مطالبا بتطبيقه على خريجي كليات الطب الذين يستقيلون بمجرد التخرج ويتسببون في عجز كبير في المنظومة الطبية.

والعام الماضي فقط، قدم أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون في المستشفيات الحكومية استقالاتهم، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، بحسب أرقام نقابة الأطباء.

وفاقمت هجرة الأطباء المصريين النقص الكبير الحاصل في أعداد الكوادر الصحية في البلاد.

جدير بالذكر أنه يشترط على جميع خريجي الطب مصر العمل في القطاع الحكومي لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتمكنوا من الانتقال للعمل في المنشآت الصحية الخاصة.