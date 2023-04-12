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أعمال عنف دامية في دارفور.. سقوط قتلى وعشرات الجرحى

12
APRIL
2023
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قتل 24 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في أحدث أعمال عنف بعدد من مناطق إقليم دارفور غربي السودان، الثلاثاء، وسط أنباء عن انفلات أمني كبير في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور إضافة إلى منطقة فوربرنقا.
 
وقال الناشط المجتمعي علي هارون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الأوضاع الإنسانية في المنطقة تتدهور بشكل مريع في ظل إغلاق الطرق المؤدية إلى الأسواق والمراكز الصحية القليلة المتوافرة هناك.
 
وأشار هارون إلى أعمال حرق ونهب واسعة تعرضت لها عدد من أحياء مدينة فوربرنقا.
 
ومنذ الإثنين اتسعت رقعة العنف في المنطقة على خلفية مقتل أحد السكان على يد مجموعات تتبع لميليشيات مسلحة، مما دفع بحكومة ولاية غرب دارفور بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي.
 
وتأتي أحداث اليومين الماضيين في ظل احتقان أمني وقبلي كبير في العديد من أنحاء الإقليم الذي شهد الأسبوع الماضي مقتل ضابطين كبيرين في الجيش السوداني.
 
وعلى الرغم من توقيع اتفاق السلام السوداني في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر 2020، إلا أن الأوضاع في دارفور لا تزال تشهد اضطراب أمني كبير وهشاشة واضحة ظهرت ملامحها بقوة في الأحداث التي اندلعت خلال الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين العزل بينهم نساء وأطفال.
 
وبعد مرور أكثر من عامين على توقيعه لم ينجح الاتفاق حتى الآن في وقف آلة الحرب التي اندلعت في العام 2003 وحصدت أرواح مئات الآلاف وشردت الملايين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، لكن بعد أكثر من عامين من الاتفاق لا تزال المعاناة وعمليات القتل مستمرة؛ مما أثار انتقادات كبيرة للاتفاق؛ وتساؤلات عدة بشأن الأسباب، التي أدت إلى إخفاق الاتفاق في تحقيق تطلعات أصحاب المصلحة الحقيقيين.
 
كما يثير تشظي الحركات المسلحة وتكاثرها مخاوف كبيرة ويلقي ظلالا قاتمة بشأن إمكانية نجاح جهود الاستقرار في المناطق، التي عانت نزاعات أهلية استمرت أكثر من 3 عقود.
 
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 87 حركة مسلحة في السودان 84 منها في منطقة دارفور وحدها.
 
ومنذ أكتوبر 2021 تكررت أعمال العنف في دارفور أكثر من 8 مرات وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص بينهم نساء وأطفال وحرق قرى بكاملها.
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