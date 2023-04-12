أميركا توافق على بيع صواريخ "هيمارس" للمغرب

A + A -

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لأنظمة هيمارس الصاروخية وعتادها للمغرب.

وذكر البنتاغون أن صفقة بيع "هيمارس" وعتادها للمغرب تصل قيمتها إلى 524 مليون دولار.

وأضافت أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأسلحة المواجهة المشتركة وعتادها إلى المغرب بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار.

وهيمارس هي راجمة صواريخ سريعة التنقل، تركب على مدرعات خفيفة وتطلق صواريخ موجهة ودقيقة.

وبمقدور هذه الأنظمة أن تحمل على متنها 6 قذائف نفاثة أو صاروخا باليستيا واحدا. وتضم حاوية المنظومة 6 مواسير متحكما فيها أوتوماتيكيا.

ويبلغ مدى إطلاق صواريخ “HIMARS” ثمانين كيلومترا.

وكانت القوات المسلحة الملكية المغربية قد أبدت، في وقت سابق، اهتماما كبيرا بهذا النوع من الأسلحة نظرا للأدوار القتالية التي تتمتع بها.