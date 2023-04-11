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نتنياهو يخرج في كلمة متلفزة تشعل غضب المعارضة

11
APRIL
2023
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تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقالة وزير دفاعه يوآف غالانت، الاثنين، فيما حمل الحكومة السابقة بقيادة يائير لابيد بتعريض إسرائيل لخطر الهجمات.
 
 وفي كلمة متلفزة، قال نتنياهو اليوم الإثنين إنه قرر إبقاء وزير الدفاع يوآف غالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير.
 
وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة غلانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساما واسعا، والتي قال غالانت إنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل. 
 
وفي خطاب متلفز قال رئيس الوزراء الإسرائيلي:
 
 حكومة يائير لبيد جعلت إسرائيل عرضة للهجمات، لافتا إلى أن استعادة قدرة الردع الإسرائلية تحتاج إلى وقتا أطول "ولكن سنفعل ذلك".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تواجه حكومته ضغوغا شعبية غير مسبوقة على خلفية التعديلات القضائية، "سنتصدى لكل العمليات التي تستهدف أمن إسرائيل".
 
"إذا سمح نظام الأسد بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من سوريا، سيدفع الثمن غاليا".
لن نسمح لحماس بإقامة بنية تحتية إرهابية في جنوب لبنان.
المعارضة ترد
 
زعيم المعارضة يائير لبيد ردا على خطاب نتنياهو: رئيس الوزراء يفقد السيطرة أمام الأمة. بدلاً من عقد المؤتمرات الصحفية وإلقاء اللوم على الآخرين في المشاكل التي سببتها الحكومة المتطرفة والفاشلة في تاريخ البلاد ، فقد حان الوقت له ولوزرائه أن يتوقفوا عن التذمر وتحمل المسؤولية.
نفتالي بينيت رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق يصف خطاب نتنياهو بأنه "خطاب هزيل"
أفيغدور ليبرمان: بيان نتنياهو الليلة يثبت أنه شخص غير مؤهل لشغل منصبه
 الشارع يتحرك
 
القناة 12 الإسرائيلية: بعد كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري تنظيم نزول عفوي إلى شارع كابلان بتل أبيب الساعة العاشرة مساءً من قبل المعارضة. 
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