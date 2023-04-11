مصر.. طفل عمره عامين مذبوح بالمقابر ومفاجأة حول القاتل

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أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بذبح طفل شقيق زوجها وإلقاء جثته في المقابر بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.

القصة وفق سجلات الشرطة:

بلاغ لمركز شرطة المنيا يفيد بالعثور على طفل عمره عامين مذبوحا في منطقة المقابر وفشل جهود إسعافه.

تم تشكيل فريق أمني توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عم الطفل بسبب خلافات مع والدته.

بالقبض على المتهمة اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقاما من والدة الطفل التي تشاجرت معها قبل الجريمة بعدة أيام.

المتهمة اعترفت بأنها استغلت نوم الأسرة صباح يوم الجريمة بينما كان الطفل يلهو أمام منزلها فاصطحبته للمقابر وذبحته وتركته غارقا في دمائه.

شهود العيان أفادوا أن الطفل كان لا يزال حيا وقت العثور عليه ولكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.

شاهد عيان يدعى، محروس أبو سيف، قال لموقع "سكاي نيوز عريية" إن والدي الطفل حينما استقظا ولم يجداه في البيت أو المنطقة سارعوا بالبحث عنه.

وأضاف أن المثير في القصة هو مشاركة المتهمة مع أهل الطفل في البحث عنه ولكن ما كشفها أن هناك من شهد برؤية الطفل معها كآخر شخص قبل اختفائه.

النيابة اصطحبت المتهمة لموقع الجريمة وقامت بإعادة تمثيلها وأرشدت عن السكين المستخدمة لارتكابها.