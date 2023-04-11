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بعد قصف المطار.. وفد من البرلمان العراقي في السليمانية

11
APRIL
2023
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بعد زيارة وفد أمني عراقي رفيع ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، لمدينة السليمانية، للتحقيق في حادث القصف الذي وقع قرب مطارها في يوم 7 أبريل الجاري، وضم كذلك رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي .
وفد برلماني
 
وصل السليمانية الاثنين، وفد من مجلس النواب العراقي يضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، يتقدمه رئيس اللجنة عباس الزاملي، للوقوف على حادث مطارها.
 
وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب العراقي، في بيان أن "عددا من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وصلوا، اليوم، إلى محافظة السليمانية". مضيفة أن "الزيارة جاءت للوقوف على حادث مطار السليمانية الدولي".
 
ووجه النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، في وقت سابق، بتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الاعتداء على مطار السليمانية وفق وكالة الأنباء العراقية.
 
بيان لجنة الأمن والدفاع
 
وقالت اللجنة البرلمانية في بيان إنه "كان في استقبال الوفد النيابي النائب هريم كمال عضو لجنة الأمن والدفاع ورئيس كتلة التحالف الكردستاني، وأجرت اللجنة جولة ميدانية لموقع الاستهداف للاطلاع عن كثب ومعرفة تفاصيل الحادث".
 
وأضافت أنها “زارت ديوان محافظة السليمانية والتقت بالمحافظ ه‍فال أبو بكر بحضور قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المحافظة لبحث تداعيات استهداف مطار السليمانية".
 
وأكدت اللجنة، وفق البيان، أنها سوف تقوم بإعداد تقرير بشأن الاستهداف يرفع لرئاسة البرلمان بغية قراءته داخل جلسات مجلس النواب القادمة.
 
وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد أكد وفق بيان صادر عن مكتبه: "أن رئيس الوزراء حريص على تحقيق الأمن في عموم البلاد، لا سيما إقليم كردستان، مؤكدا أن أمن السليمانية هو أمن الجميع، وأن انتهاك السيادة في أي مدينة من العراق هو انتهاك لسيادة العراق كله، وهو أمر غير مقبول".
 
ويرى مراقبون أن توالي زيارات لجان التحقيق من بغداد نحو السليمانية عقب استهداف مطارها، هو مؤشر إيجابي على أن الحكومة الاتحادية هي العمق الذي يستند عليه إقليم كردستان في وجه التهديدات الخارجية لسيادة البلاد، وأن المواقف الرسمية الصادرة من بغداد عقب الحادثة عكست ذلك.
 
تضامن عراقي واسع
 
يقول عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي النائب الكردي هريم كمال آغا، والذي كان على رأس مستقبلي الوفد البرلماني، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
 
* هذه الزيارة البرلمانية مهمة جدا وهي تعبر عن التضامن الوطني ورفض العراق شعبا وحكومة وبرلمانا ورئاسة جمهورية، لهذا الاعتداء على مطار مدني دولي في واحدة من أهم المدن العراقية، والتي يشكل استهدافها استهدافا لكافة مدن العراق.
 
* اللجنة عاينت عن كثب ما حصل وتفقدت مكان وقوع الانفجار، والتقت بالمسؤولين هنا في السليمانية، وهي سترفع تقريرها لرئاسة البرلمان ومن ثم لتتخذ الحكومة العراقية على ضوء ذلك ما يلزم لمنع تكرار وقوع هكذا اعتداءات، وضمان أمن وسلامة ووحدة الأراضي العراقية.
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