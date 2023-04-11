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السيول تجرف آلية عسكرية أردنية على حدود فلسطين

11
APRIL
2023
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أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، أن السيول جرفت مساء أمس الاثنين آلية عسكرية لقوات حرس الحدود أثناء دورية في منطقة وادي عربة على الحدود مع إسرائيل.
 
وصرح مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني "أنه في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الإثنين، جرفت السيول آلية عسكرية أثناء الواجب الرسمي لإحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربه أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية".
 
وأضاف المصدر "أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وبداخلها مسؤول الآلية وسائقها".
 
وقال "إن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ من المنطقة العسكرية الجنوبية مسندة بطائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية، نظراً لصعوبة التضاريس، وغزارة الامطار حيث قاموا بتمشيط المنطقة سيراً على الأقدام".
 
وأسفرت عمليات البحث والتفتيش لغاية حتى الآن عن العثور على الآلية وسائقها.
 
وأكد المصدر أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة للعثور عن مسؤول الدورية، مشددا على أنه سيقوم بنشر المعلومات حال ورودها أولا بأول، بعد التأكد من تطورات الأحداث على الأرض.
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