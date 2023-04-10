الاستخبارات العراقية تعتقل تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة

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أعلنت الاستخبارات العراقية يوم الأحد اعتقال تاجر مخدرات وافد من دولة مجاورة بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة.

وقالت في بيان إن قوة أمنية من الاستخبارات ألقت القبض على أحد تجار المخدرات أثناء تجاوزه الحدود قادما من إحدى دول الجوار غرب محافظة نينوى، وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من 10 آلاف حبة.

وأفادت بأن ذلك تم إثر جهود استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في ملاحقة شبكات تجارة المواد المخدرة.

وأشارت إلى أن كمينا محكما أسفر عن إلقاء القبض على التاجر أثناء محاولته تجاوز الحدود، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.