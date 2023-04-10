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إسرائيل.. استطلاع للرأي يكشف مصير ائتلاف نتنياهو الحاكم في حال أجريت انتخابات اليوم

10
APRIL
2023
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كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، أنه إذا أجريت انتخابات إسرائيلية اليوم، فإن حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيتراجع ليصبح ثالث أكبر حزب.
 
إسرائيل.. استطلاع للرأي يكشف مصير ائتلاف نتنياهو الحاكم في حال أجريت انتخابات اليومنتنياهو يستدعي لابيد لإحاطة أمنية
وأفاد الاستطلاع بأن حزب "الليكود" سيفوز بـ20 مقعدا فقط في حالة إجراء الانتخابات اليوم، مما يجعله ثالث أكبر حزب في إسرائيل.
 
وفي الوقت نفسه، سيكون حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه بيني غانتس أكبر حزب بـ29 مقعدا، فيما سيحتل حزب زعيم المعارضة يائير لابيد، "يش عتيد"، المرتبة الثانية بـ21 مقعدا. وجاء الحزب الصهيوني الديني و"عوتسما يهوديت" في المركز الرابع بـ11 مقعدا، يليهما حزب "شاس" بـ9 مقاعد ثم "يهدوت هتوراة" بـ6 مقاعد.
 
بشكل عام، سيكون للائتلاف الحالي 46 مقعدا فقط في حين أن المعارضة ستحصل على 74 مقعدا بما في ذلك حزب التجمع، أو 70 مقعدا بدونها.
 
والجدير بالذكر أن الحزب الوحيد الذي لن يتجاوز العتبة هو حزب "ميرتس اليساري"، الذي فشل في اجتياز الانتخابات السابقة، وأصبح خارج الكنيست لأول مرة منذ عام 1992.
روسيا اليوم
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