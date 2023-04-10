4 كتائب احتياط جديدة تنضم إلى قوات "حرس الحدود" في إسرائيل

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن استدعاء 4 كتائب احتياط من قوات "حرس الحدود" لتنضم إلى 6 كتائب احتياط أخرى تم توظيفها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الشرطة، في بيان الأحد، إنه تم تجنيد "4 كتائب احتياط أخرى من "حرس الحدود" صباح اليوم، في عدة مراكز في أنحاء البلاد"، مضيفة أن هذه القوات "ستنضم إلى القوات النظامية والاحتياطية التي تقوم بنشاط متزايد في الميدان، وستعمل على تعزيز الأمن في مراكز المدن".

وذكرت الشرطة أن هذه القوات ستنتشر في المناطق "الوسطى والشمالية والساحلية والجنوبية من أجل تعزيز الأمن في مراكز المدن والمراكز المزدحمة"، موضحة أن هذه الكتائب الـ4، ستنضم إلى 6 كتائب احتياط من قوات "حرس الحدود" التي تم توظيفها في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتياط التي دفعت بها مؤخرا "تقوم بالفعل بأنشطة مشددة إلى جانب القوات النظامية في مناطق القدس ومحيط القدس ووسط البلاد".

وقالت إنه تم نشر عناصر السرايا التي جندتها صباح اليوم "في إجراء عملياتي سريع، وذلك بفضل الاستعدادات الأولية التي تمت في الأسابيع القليلة الماضية"، مضيفة أنه و"تماشيا مع تقييم الوضع والأحداث التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، استعد "حرس الحدود" لتجنيد سرايا احتياط إضافية".

وكان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، قرر تعزيز عناصر الشرطة بقوات من الجيش التي ستنتشر داخل المدن الإسرائيلية لمساندة الشرطة في التأمين والحراسة داخل المدن المركزية وفي منطقة تل أبيب.