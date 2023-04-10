سوريا.. مقتل 6 مدنيين في انفجار لغم من مخلفات داعش

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قتل 6 أشخاص على الأقل في انفجار لغم في جنوب سوريا، بحسب وسائل إعلام رسمية.

قالت وكالة الأنباء السورية ”سانا” إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم داعش في محافظة دير الزور في جنوب البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

في اليوم السابق، ذكرت ”سانا” أن 6 أشخاص - كانوا في طريقهم أيضا للبحث عن الكمأة – قتلوا جراء انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات داعش في صحراء الريف الشرقي لحمص.

من جانبه، قدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد قتلى الأحد، بتسعة أشخاص.

وقال المرصد إن الحادث يرفع عدد المدنيين الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم هذا العام جراء انفجار الألغام وأجسام أخرى متفجرة خلفتها الحرب إلى 139 قتيلا بينهم 30 طفلا.

في فبراير، هاجمت الخلايا النائمة لداعش العمال الذين كانوا يجمعون الكمأة بالقرب من مدينة السخنة بوسط البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا معظمهم من العمال وعدد من قوات الأمن التابعة للحكومة السورية.