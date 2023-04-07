المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي: جيش الدفاع جاهز!

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كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدةٍ على حسابه عبر تويتر: "بناء على تقييم الوضع قمنا بتعزيز القوات المقاتلة والمدفعية في القيادة الشمالية والجنوبية للتعامل مع سيناريوهات محتملة".



وأضاف: "جيش الدفاع جاهز ومستعد لحماية مواطني إسرائيل والغارات التي شنها الليلة الماضية على اكثر من جبهة هي رسالة واضحة بهذا الأمر".

وتابع: "نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث من داخل أراضيها بما في ذلك عن اطلاق الصواريخ الذي نفذته حماس من هناك - لن نسمح لحماس ان تعمل انطلاقًا من لبنان".