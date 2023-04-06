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تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

6
APRIL
2023
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أعلن "تحالف قوى الحرية والتغيير" في السودان في بيان يوم الأربعاء، تأجيل مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات.
 
هذا وقد كان من المقرر توقيع الاتفاق المذكور يوم الخميس.
 
وفي السياق ذاته، كان "حزب الأمة القومي السوداني" قد وجه الدعوة، يوم الثلاثاء الماضي، إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، لبحث خطة بديلة في حال لم يتم التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي المقرر.
 
كما دعا "حزب الأمة القومي السوداني" إلى وضع استراتيجية لمستقبل العملية السياسية في السودان وتحقيق التحول الديمقراطي.
 
ويستبعد مراقبون الوصول لاتفاق خلال اليومين القادمين مما يهدد الموعد الجديد للتوقيع الإطاري بينما برزت دعوات لتاجيل الملف لوقت لاحق بعد التوقيع النهائي وإعلان هياكل السلطة على أن تتم مناقشة هذه المسألة عبر مجلس الدفاع والأمن الذي سينشأ وفقا للاتفاق الجديد.
روسيا اليوم
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