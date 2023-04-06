أبرز النقاط الواردة في البيان السعودي الإيراني المشترك

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ركز البيان المشترك الذي وقعه اليوم الخميس، وزيرا خارجية إيران والسعودية في بكين، على مجموعة من النقاط الأساسية ومن أبرزها:

-تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، والتي تم توقيعها في 17 أبريل 2001.

-تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 27 مايو 1998.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جدة ومشهد في المدة المتفق عليها.

-استئناف الرحلات الجوية، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما في ذلك تأشیرة العمرة.

-تعزيز التعاون في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.