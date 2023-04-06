للمرة الأولى بعد عودة العلاقات.. وزيرا خارجية السعودية وإيران يلتقيان في بكين

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أفاد التلفزيون السعودي اليوم الخميس بأن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبداللهيان التقيا في العاصمة الصينية بكين.

يعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الوزيرن عقب التوصل إلى اتفاق إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر قولها إن "لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة"، مضيفة أن "اختيار بكين لعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادا لدور الصين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.