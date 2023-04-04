اتصال هاتفي بين بشار الأسد وعبد المجيد تبون

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تلقى الاثنين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من الرئيس السوري بشار الأسد، قدّم له فيها تهانيه وتهاني الشعب السوري بمناسبة شهر رمضان.

من جهته بادله رئيس الجزائر، التهاني باسمه وباسم الشعب الجزائري بمناسبة الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة أطلع الرئيس بشار الأسد، الرئيس الجزائري على الوضع في سوريا وما يدور حولها من أحداث، مجددا خالص شكره للجزائر قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب سوريا في محنة الزلزال الذي ضربها منذ أسابيع.

كما تبادل الرئيسان الرؤى بشأن العلاقات الثنائية القوية والمتينة بين البلدين.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قدمت مساعدة مالية بقية 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين وأدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص.