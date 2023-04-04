مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال عملية في نابلس

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قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية عسكرية نفذها، الإثنين، في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش في بيان إنه نفذ "عمليات استباقية ووقائية".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته وقوات حرس الحدود وجهاز الأمن العام نفذت صباح الإثنين: "عمليات استباقية ووقائية في مدينة نابلس بناء على معلومات استخباراتية دقيقة".

وأكد البيان اعتقال "شخصين يشتبه في أنهما ساعدا منفذ هجوم إطلاق النار في بلدة حوارة في 25 مارس المنصرم".

وقتل شقيقان إسرائيليان يومها في إطلاق نار استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "أطلق عدد من المسلحين النار في اتجاه القوات التي ردت بالذخيرة الحية".

وأكد البيان مصادرة "عتاد عسكري ومسدس وذخيرة وسيارة استخدمها المهاجم الذي نفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة".

ونقل مراسل وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن "قوات كبيرة من الجيش داهمت عدة أحياء في المدينة صباح الإثنين لتنفيذ اعتقالات".

وتشهد المدينة منذ عدة أشهر تصاعدا للعنف بين الجانبين، إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي بين الفينة والأخرى مداهمات لاعتقال "مطلوبين" تتخللها مواجهات دامية.

وقتل منذ مطلع العام الحالي أكثر من 100 شخص بسبب التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وقتل 91 فلسطينيا بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون منهم عدد من القاصرين، بالإضافة إلى شاب عربي إسرائيلي قضى، الجمعة، برصاص الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.

وفي الجانب الإسرائيلي قضى 14 إسرائيليا هم 12 مدنياً - بينهم ثلاثة قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، بحسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.