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مصر..السجن عامين لنجل دبلوماسي متهم بدهس شاب في منطقة المعادي

3
APRIL
2023
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قضت محكمة مصرية بالحبس عامين لنجل دبلوماسي متهم بدهس شاب بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، لقيادته السيارة بتهور والتسبب في وفاة المجني عليه.
 
وقضت محكمة جنح المعادي المنعقدة في زينهم، بالحبس عامين لكريم. ع. س، المتهم بدهس الشاب محمد ضياء بشارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي بالقاهرة، لقيادته السيارة بتهور والتسبب في وفاة المجني عليه.
 
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد قبضت على المتهم بدهس محمد ضياء وتم إحالته إلى جهات التحقيق.
 
وعن اتهامه بالتسبب خطأ في وفاة محمد ضياء الدين محمد أحمد بركات، وأن ذلك كان ناشئا من إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن كان متعاطيا مسكرا ومخدرا على النحو المبين بالتحقيقات، قال المتهم: "أنا مكنتش قاصد أخبطه وحاولت اتفادى خبطه وهو عدا فجاة قدامي"، وفق موقع "القاهرة 24".
 
وأضاف: "أنا كنت ماشي بالعربية في شارع الخمسين يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر لسنة 2022 حوالي الساعة 10 ونص بالليل، فوجئت بالمتوفى بيعدي الطريق وهو باصص في الأرض فضلت أضربله كلاكس ودوست فرامل علشان اتفاداه بس الله يرحمة اتردد وراح مكمل تعدية الطريق فمعرفتش اتفاداه واتخبط في العربية من الناحية اليمين، وأول ما خبطه وقفت وطلبتله الإسعاف والنجدة وأنا مكنش قصدي أخبطه هو اللي ظهر قدامي فجأة".
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