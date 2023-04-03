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توقعات بعبور 200 ألف إسرائيلي إلى سيناء في مصر

3
APRIL
2023
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن موسم إجازات عيد الفصح اليهودي بدأ في سيناء الآن، ومن المتوقع أن يعبر حوالي 200 ألف إسرائيلي الحدود إلى مصر لقضاء إجازة.
 
وقال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، إنه ليس من المتوقع أن يقضي الإسرائيليون إجازتهم في سيناء وحدهم، حيث من المتوقع أن يشاركهم السائحيون الإيرانيون بعد أن سمحت السلطات المصرية لهم بدخول سيناء.
 
وستسمح مصر قريبا للإيرانيين المسافرين ضمن مجموعات منظمة بالحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى جنوب شبه جزيرة سيناء، والهدف هو توسيع وصولهم إلى مناطق أخرى من البلاد أيضا.
 
ويأتي القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي، والتي تهدف إلى تحسين كل ما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول إلى البلاد، من أجل زيادة الدخل من السياحة الوافدة.
 
وأشار الموقع العبري إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتخذ فيه عدة دول في الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، خطوات تهدف إلى تخفيف التوترات الإقليمية مع إيران. حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، حليف مصر، الشهر الماضي أيضا أنها ستجدد العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
 
بالإضافة إلى ذلك، عملت مصر على رأب الصدع بينها وبين قطر وتجدد علاقاتها مع تركيا بشكل أقوى.
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