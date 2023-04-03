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العراق.. توصية بعدم تداول معلومة أمام العامة لـ"حساسيتها"

3
APRIL
2023
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أكدت جلسة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم بالعراق في توصياتها الصادرة يوم الأحد، اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة.
 
العراق.. توصية بعدم تداول معلومة أمام العامة لـالعراق يصدر قرارا بشأن أقدم حراس صدام حسين
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم.
 
وشهدت الجلسة مناقشة ملف المياه ومعالجة مشكلة التجاوزات على مجاري الأنهر. وتقرر ما يأتي: 
 
1- إلزام المحافظات بالحصص المائية التي تقرها وزارة الموارد المائية.
2- الالتزام بالخطة الزراعية وتوجيهات مجلس الوزراء والجهات القطاعية خلال الصيف.
3- تشجيع الفلاحين والمزراعين لاقتناء منظومات الري الحديثة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
4- تخصيص قوة أمنية تتولى مساعدة الجهات القطاعية المختلفة لتنفيذ رفع التجاوزات على مجاري الأنهر كافة.
5- قيام المحافظات بدعم مشاريع وزارة الموارد المائية الخاصة بتنظيم وتطوير الري.
6- الحد من تلوث مياه الأنهار من خلال تنفيذ مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وعدم رمي المخلفات الصلبة في مجاريها.
7- اعتبار المعلومات المتعلقة بالواقع المائي حساسة ويمنع تداولها أمام العامة".
 
وشهدت الجلسة  أيضا استعراض الموقف الشهري لسير تنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظات، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.
 
وتضمنت الجلسة استضافة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومناقشة أهم الاحتياجات ومتطلبات المحافظات الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات المقرر إقامتها نهاية العام الحالي.
 
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، المحافظين بإيلاء المزيد من الأهمية لمبادرة "ريادة"، الخاصة بتأهيل الشباب وتشغيلهم، التي باشرت الحكومة بتنفيذها الشهر الماضي.
روسيا اليوم
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