نهار بغداد يتحول ليلاً.. ماذا يحصل في العراق؟

A + A -

في الوقت الذي شهدت فيه بغداد خلال الساعات الماضية عاصفة رملية هي الأولى هذا العام، حولت نهارها ليلاً ولفتها بغمامة ضخمة برتقالية اللون، غطت الثلوج محافظة دهوك، حيث وصلت الحرارة إلى الصفر

ففي هذا البلد شبه الصحراوي الذي أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية، لا سيما خلال فصل الربيع.، غطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء بعض المناطق العراقية، لاسيما بغداد.

وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل.

وبفعل الرياح، وصلت العاصفة بعد ظهر أمس الجمعة من محافظة الأنبار في غرب البلاد إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين.

فيما أدخل عدد من الأشخاص إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار.