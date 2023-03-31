هجومٌ إسرائيلي جديد يستهدف مواقع بريف دمشق

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أعلنت سوريا، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم إسرائيلي، استهدف مواقع في ريف دمشق.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق".



وأضاف المصدر: "في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر الجمعة نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا أحد المواقع في ريف دمشق".

وأكد المصدر أن الهجوم أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.



وكانت سوريا قد أعلنت يوم الخميس، إصابة عسكريين، ووقوع أضرار مادية، جراء هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.