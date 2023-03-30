من هي الشخصيات الجديدة في القيادة الإماراتية؟

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قام رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بتعيينات جديدة أبرزها تعيين الشيخ خالد وليا لعهد أبوظبي والشيخ منصور نائبا لرئيس الدولة والشيخين هزاع وطحنون نائبين لحاكم أبو ظبي.

وحسب صحيفة الاتحاد فإن الشيخ خالد بن محمد بن زايد خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وعُيِّن في 2016 نائب مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، وفي العام نفسه عين رئيسا لجهاز أمن الدولة.

وترأس مكتب أبوظبي التنفيذي منذ عام 2019، ويتولى رئاسة مجلس الإمارات للجينوم منذ 2021. وشغل منصب رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وهو حاليا ولي للعهد في إمارة أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العام 2023.

أما الشيخ منصور بن زايد فقد ولد عام 1970 في أبوظبي، وتلقى تعليمه العام في مدارس أبوظبي، ونال درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993.

وفي عام 1997 عين فور عودته من دراسته الجامعية رئيسا لمكتب والده، الشيخ زايد بن سلطان، حيث لازمه حتى وفاته، في نوفمبر 2004، لتتم تسميته وزيرا لوزارة شؤون الرئاسة، بعد دمج مكتب رئيس الدولة وديوان الرئاسة، ثم أصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وذلك في التشكيل الوزاري في 12 مايو 2009، وفي يوليو 2022 تمت تسميته وزيرا لديوان الرئاسة بموجب مرسوم أصدره الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات.

ويتولى الشيخ منصور بن زايد العديد من المناصب والمسؤوليات منها: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الرئاسة، ورئيس المجلس الوزاري للتنمية، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، ورئيس جهاز الإمارات للاستثمار، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، ورئيس هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورئيس صندوق أبوظبي للتنمية.

وكذلك فهو رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، ورئيس مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ونائب رئيس لجنة الميزانية العامة للحكومة الاتحادية، وعضو المجلس الأعلى للبترول، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهو عضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل.

أما الشيخ هزاع بن زايد، فهو من مواليد عام 1965، وهو خريج كلية العلوم السياسية والإدارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وهو نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ 2010، والنائب الأول لرئيس نادي العين الرياضي الثقافي والنائب الأول لرئيس مجلس الشرف ورئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس إدارة منذ 28 شباط 2021، وعضوية المجلس الأعلى للبترول.

التحق بجهاز أمن الدولة عام 1983، وشغل فيه منصب نائب رئيس الجهاز بين 1989 و1992، ورئيس الجهاز بين 1992 و2006، كما شغل منصب مستشار الأمن الوطني بين 2006 و2016، كما ترأس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ورئاسة مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان ورئاسة مجلس أبوظبي الرياضي.

كما تقلد الرئاسة الفخرية لـ"اتحاد الإمارات لكرة القدم" تقديرا لدوره الرائد في تطوير كرة القدم ودعمه الدائم لها والذي أسهم في ازدهار الحركة الرياضية الإماراتية وتقدمها إقليميا وعالميا.

يشرف على العديد من الأنشطة الرياضية التي تقام في الدولة وفي إمارة أبوظبي تحديداً، وعرف عنه علاقته القوية بالأوساط الرياضية خاصة مع ما يعرف بالإعلام الرياضي في دولة الإمارات، كما كان له أثر كبير في بروز وتطور "مجلة سوبر" الرياضية.

والشيخ طحنون بن زايد، فهو مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فبراير 2016.

وهو نائب حاكم إمارة أبوظبي منذ 29 مارس 2023، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات في "بنك أبوظبي الأول" منذ 2017، ورئيس مجلس إدارة كل من جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا" منذ 9 مارس 2023، و"شركة ريم للإستثمار" والمجموعة الملكية "رويال غروب"،

والشركة العالمية القابضة منذ 20 أبريل 2020، وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية في المجلس ذاته منذ 21 يناير 2019.

وهو المؤسس الفعلي لرياضة الجوجيتسو في الإمارات، ومؤسس "نادي أبوظبي للقتال".

شغل منصب رئيس مجلس إدارة "بنك الخليج الأول"، ورئيس الدائرة الخاصة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بين 1996 و2004، ورئيس هيئة "طيران الرئاسة" بين 2009 و2013، كما كان نائبا لمستشار الأمن الوطني بمرتبة وزير بين 2013 و2016.