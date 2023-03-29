الجيش الإسرائيلي ينفذ اعتقالات بالضفة والقدس

A + A -

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية والقدس، فيما اندلعت اشتباكات في جنين ومنطقة نابلس.

وأفاد نادي الأسير بأن "قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال".

كما نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات مفاجئة قبيل صلاة الفجر وخلال تناول الفلسطينيين لوجبة السحور في نابلس وجنين ورام الله والخليل والقدس، وطالت هذه الاقتحامات عدة منازل واعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان.

وحاصرت القوات منزلا في مخيم عسكر بالتزامن مع اقتحام الزبابدة وقباطية في جنين، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى مخيم عسكر القديم، في ظل اتساع دائرة الاشتباكات بين المسلحين والقوات الإسرائيلية في المخيم، كما اندلعت اشتباكات في محيط البلدة القديمة في نابلس وفي بلدة قباطية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية أطراف البلدة القديمة في نابلس وسط إطلاق نار، حيث قامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات الإسرائيلية المقتحمة لمحيط المقبرة الشرقية.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة سطحية بالرصاص في محيط البلدة القديمة، وعولجت ميدانيا.