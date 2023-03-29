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"عاصفة بحرية" تغلق موانئ سوريا.. وتحذيرات في لبنان

29
MARCH
2023
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أغلقت المديرية العامة للموانئ في سوريا، الأربعاء، كافة الموانئ على الشريط الساحلي باستثناء طرطوس، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة النقل السورية، تأكيدها أن المديرية العامة للموانئ أغلقت كافة الموانئ البحرية على الشريط الساحلي باستثناء ميناء طرطوس التجاري بسبب العاصفة البحرية وما يرافقها من اشتداد سرعة الرياح وارتفاع موج البحر.
 
وحذرت المديرية العامة للموانئ من استخدام الزوارق البحرية لأي غرض (صيد - نقل.. ) وعدم المغامرة بذلك والتنسيق مع مخافرها البحرية لأي طارئ. 
 
من جهة أخرى، قالت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، إن البلاد، تتأثر اعتبارا من صباح اليوم بمنخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة، تؤدي لتدني كبير في درجات الحرارة وأمطار متفرقة، ورياح شديدة تتجاوز سرعتها 90 كلم/س، محذرة من ارتفاع موج البحر إلى 3 أمتار اعتبارا من بعد ظهر الغد خصوصا في منطقة الشمال.
 
وقالت المصلحة في بيان: "نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية بسبب شدة الرياح وارتفاع موج البحر خاصة في شمال لبنان".
روسيا اليوم
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