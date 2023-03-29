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وسائل إعلام: تعرّض نائب برلماني لمحاولة اغتيال في باكو

29
MARCH
2023
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انقطعت المياه عن 3 مدن كبيرة في الغرب الليبي هي مصراتة وزليتن والخمس، بعد حدوث تسرب كبير في محطة تصريف مياه واقعة قرب مدينة الخمس.
 
وأدى التسريب إلى إهدا آلاف الأمتار المكعبة من المياه التي كان ينقلها المسار الشرقي للنهر الصناعي إلى المدن الثلاث وأيضا العاصمة طرابلس، حسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
 
إيقاف الإمداد المائي
 
وحاول الفنيون في الجهاز إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، لكن نظرا لوقوع المحطة تحت ضغط تشغيلي عالي يتجاوز الـ 17 بار، لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.
 
وأضطر الجهاز في النهاية إلى إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الإصلاحات الضرورية والمطلوبة، فيما سيجري تغذية العاصمة طرابلس عبر المسار الأوسط للنهر.
 
أعمال تخريب
 
ووقع التسرب جراء أعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة، وذلك بعدما حاول أحد المواطنين أخذ "توصيلة غير شرعية" للمياه، حيث تكثر المزارع في منطقة الخمس.
 
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الشخص المتورط في الحادث حاول عمل فتحة في الصمام من أجل استخدامها في تلك التوصيلة، إلا أنه لم يستطع أن يسيطر على التسرب الكبير الذي وقع، وأسفر في النهاية عن هدر كميات كبيرة من المياه، حسب مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي.
 
إجراءات رادعة
 
ويتطلب مواجهة ظاهرة التوصيلات غير الشرعية والتعديات على النهر الصناعي جملة من الإجراءات الرادعة من أجل ردع المخالفين، حسب حسب المسؤول في إدارة التخطيط بجهاز النهر وسام دغمان.
 
وتشمل تلك الإجراءات المقترحة، وفق دغمان، فرض غرامة مالية على المتورطين في وضع تلك التوصيلات على خطوط النهر، مع تحميلهم التكلفة الكاملة لأعمال الصيانة.
 
ولكي يكون الأمر أكثر حسما، يجب تشديد العقوبات حتى السجن، وهذا للحد من الاعتداءات، وتقليل الفاتورة الباهظة لأعمال الإصلاح والصيانة، حيث تتسبب تلك الأخطاء الفردية في الإضرار بالآلاف من سكان المدن الليبية.
 
النهر الصناعي
 
والنهر الصناعي في ليبيا هو مشروع ضخم وضع حجر أساسه في عام 1984 لنقل المياه الجوفية إلى المناطق الزراعية والمدن كثيفة السكان في الشمال بتكلفة 35 مليار دولار.
 
وتقوم فكرة المشروع على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء في الجنوب عبر 4 خطوط مكونة من أنابيب عملاقة، حيث يتكون النهر من 1300 بئر يبلغ عمق أغلبها 500 متر، وتمتد الأنابيب لمسافة 4 آلاف كيلومتر من الجنوب الشرقي والغربي إلى الشمال لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى مثل الزاوية وطرابلس وبنغازي وطبرق وسرت وإجدابيا.
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