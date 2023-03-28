لماذا تأخر بنيامين نتنياهو عن إلقاء كلمته للشعب الإسرائيلي؟

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كشفت تقارير محلية سبب تأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن إلقاء كلمته، التي وجهها للشعب الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في شوارع البلاد ضد مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.

لماذا تأخر بنيامين نتنياهو؟

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو تأخر عن إلقاء خطابه لأنه كان ينتظر التظاهرة اليمينية المؤيدة لخطة التعديلات القضائية.

أوضحت أنه كان من المقرر في الأصل إلقاء الخطاب في ساعات الصباح الأولى.

كان قادة أحزاب اليمين دعوا إلى التظاهر، مساء الإثنين، دعما للتعديلات القضائية، فيما يبدو أنه لجوء لخيار "شارع ضد شارع".

كما دعا 17 حاخاما بارزا من داخل حزب الصهيونية الدينية في إسرائيل أتباعهم إلى الخروج للشوارع والاحتجاج لدعم الإصلاح القضائي، الذي تقترحه حكومة نتنياهو.

واتجهت تظاهرة مؤيدة لخطة التعديلات القضائية نحو الكنيست الإسرائيلي في القدس.

ماذا قال نتنياهو في كلمته؟

قررت تعليق مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات في المنظومة القضائية.

التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء.

سأرجئ القراءتين الثانية والثالية لمشروع قانون العدالة إلى جلسة الكنيست المقبلة.

لست مستعدا لتفريق الشعب ودائما أنادي إلى الحوار.

لا أقبل نداءات العصيان وأطلب من قيادة الجيش والأجهزة الأمنية أن يقفوا في وجه حركة العصيان.

لسنا أعداء، نحن إخوة، ولست مستعدا لتقطيع شعبنا إلى أجزاء.

يجب الدخول في مفاوضات وبنية حسنة ومنع انقسام الشعب.

هناك إمكانية لمنع حرب أهلية من خلال الحوار.