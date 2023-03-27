فُقدت السيطرة... حالة تأهب في "إسرائيل"!

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وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الجيش رفع حالة التأهب، ومسؤول إسرائيلي سابق يقول إن "هذه هي أحلك أمسية في تاريخ إسرائيل".



رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، مساء أمس الأحد، بعد فقدان السيطرة داخل الأراضي، في أعقاب إقالة وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت من منصبه على خلفية أزمة التعديلات القضائية، حسبما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية.



وأوضحت القناة أن إعلان "الجيش" لحالة التأهب جاء بعد خروج مئات الآلاف للتظاهر ضد حكومة نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الناطق السابق باسم "الجيش" الإسرائيلي، افي بنياهو، قوله إن "هذه هي أحلك أمسية في تاريخ إسرائيل".



وأضاف أن "نتنياهو أنهى حياته السياسية الليلة، مسموح لكم أن تكونوا حزينين وخائفين، فالديكتاتورية موجودة هنا بالفعل".

وفي السياق ذاته، أفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن قائد شرطة إسرائيل المفوض، أمر بتعزيز القوات في جميع المدن، مشدداً على "إعتقال المتظاهرين فقط في حالات العنف الشديد والتخريب".



من جانبهم، أعلن مسؤولون ورؤساء "البلديات" الإسرائيلي، أنهم سينفذون، اليوم الإثنين، إضراباً عن الطعام أمام مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد خرج أكثر من 600 ألف متظاهراً من كريات شمونة شمالاً إلى إيلات جنوباً، فيما إستدعت الشرطة المزيد من شاحنات ضخ المياه لتفريق المتظاهرين من محيط منزل نتنياهو في القدس.



وإحتشد الآلاف مقابل منزل نتنياهو في القدس بعد إقالة وزير الأمن يوآف غالانت.



وذكر الإعلام الإسرائيلي أن مركبة إسرائيلية حاولت دهس مجموعة من المتظاهرين في شوارع "تل أبيب".



وبالتزامن، أفاد مراسل الميادين بأن هناك محاولة دهس لمتظاهرين في عكا.

وأضافت وسائل الإعلام ذاتها أن المتظاهرين أمام الكنيست أطلقوا هتافات تدعو إلى إسقاط حكومة نتنياهو.



وقال مسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تعليقاً على إقالة غالانت إن "خطوة كبيرة على طريق تفكيك الجيش"، مشيرين إلى أن "إسرائيل تنزف".



يأتي ذلك في وقت أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ "المتظاهرين وصلوا إلى مدخل بيت نتنياهو في حادث غير مسبوق خلال الإحتجاجات".



هذا وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلي "فقدنا السيطرة في عدة أماكن حيث تجري التظاهرات", كما أفادت مراسلة الميادين بأنّ "التظاهرات فاجأت السلطة الإسرائيلية التي لم تكن جاهزة لمثل هذا السيناريو".



كذلك قالت وسائل الاعلام إنّ "نجمة داوود الحمراء أعلنت رفع حالة الاستنفار في نقاط الاحتجاج".

من جانبه، صرح رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، بأنه هذا المساء "إسرائيل" في النقطة الأخطر على وجودها منذ حرب عام 73، داعياً نتنياهو لوقف التشريعات فوراً.



يذكر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقال وزير الأمن غالانت من منصبه، أمس الأحد، على خلفية أزمة التعديلات القضائية.



وفي سياقٍ متصل، إنتقد موظفون كبار في الإدارة الأميركية، قرار نتنياهو بإقالة غالانت، وقالو: "قلقون جداً من الوضع ومن إقالة غالانت".



هذا وأفادت مراسلة الميادين أيضاً بأنّ "الكنيست" أقر "قانون درعي 2" بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي يسمح لنتنياهو بتعيين وزراء والالتفاف على قرارات المحكمة العليا.