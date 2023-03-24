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مصر.. محافظة الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لنوة عوة

24
MARCH
2023
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تستعد محافظة الإسكندرية المصرية لاستقبال نوة عوة وبرد العجوزة التي بدأت مساء الخميس وستستمر لستة أيام.
 
وتشهد المنطقة خلال تلك الفترة انخفاضا شديدا في درجات الحرارة مع هطول أمطار غزيرة.
 
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجهات المعنية في المحافظة أعلنت حالة الطوارئ.
 
وقرر المهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في الشركة اعتبارا من يوم الجمعة استعدادا لهطول الأمطار، وذلك وفقا للتوقعات والبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.
 
وأشار رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، إلى أنه اعتبارًا من الساعات الأولى لصباح يوم الجمعة، من المتوقع أن تشهد محافظة عروس البحر المتوسط هطول أمطار متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.
 
ولفت اللواء محمود نافع إلى أن التوقعات تشير إلى وجود رياح تصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة مصحوبة بارتفاع أمواج البحر تصل إلى 2.5 متر.
 
وأعلن رئيس الشركة أنه تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
 
ووجه نافع باستمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 على مدار اليوم، وذلك لتلقي كافة شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا.
روسيا اليوم
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