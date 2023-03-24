وزير إسرائيلي يعلن إطلاق مشروع مائي في المغرب

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قال أوفير أكونيس، وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي، إن "شركة إسرائيلية قامت، مؤخرا، بإطلاق مشروع تربية الأحياء المائية في الصحراء المغربية".

وأشار المسؤول الحكومي الإسرائيلي، خلال أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 المقام في نيويورك، إلى أن "هذه المشاريع وأخرى في مجالات التعاون المختلفة أصبحت ممكنة بفضل الاتفاقيات الإبراهيمية ومعاهدات السلام الموقعة بين إسرائيل وأربع دول عربية".

وفي سياق متصل، ووفقا لمصادر رسمية نقلتها صحف إسرائيلية، فقد التقى نزار بركة، وزير التجهيز والمياه المغربي، في نيويورك، الوزير الإسرائيلي، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023.

وحسب المصادر ذاتها، ناقش الوزيران، خلال هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه بين وزير مغربي ونظيره الإسرائيلي منذ تولي الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو السلطة، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تخصصهما، أي الماء.