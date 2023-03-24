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مفتي القدس يطالب بتدخل دولي لرفع القيود الإسرائيلية عن الأقصى في شهر رمضان

24
MARCH
2023
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أعلن مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، فرض إسرائيل قيودا جديدة على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وطالب بتدخل عربي ودولي لمنع الاحتلال من التصعيد.
 
وفي حوار مع وكالة "سبوتنيك" قال حسين إن "الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية تتكرر بشكل شبه يومي وبأعداد كبيرة، وتحت إشراف السلطات الرسمية الإسرائيلية، لا سيما مع دخول شهر رمضان، حيث يزداد التضييق الأمني على المصلين خلال هذه الأيام".
 
وأضاف أن إسرائيل "فرضت العديد من القيود على المصلين داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، منها المتعلق بالعمر، أو التفتيش، لكنها في النهاية إجراءات احتلالية لا يمكن وقفها، وهي تحد من تدفق المصلين للمسجد بيسر وسهولة".
 
ووصف مفتي القدس التعهدات التي التزمت بها إسرائيل خلال مؤتمر شرم الشيخ والمتعلقة بوقف الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى، بأنها "مجرد أحاديث لا تطبق على أرض الواقع".
 
وشدد على ضرورة تمسك المرابطين بالصلاة داخل المسجد الأقصى رغم كل التضييق، وطالب بتدخل المجتمع الدولي بما فيه الدول العربية والإسلامية لمنع الاحتلال من التصعيد ووقف انتهاكاته بحق الأقصى والحرم الإبراهيمي، والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس بشكل عام.
روسيا اليوم
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