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من طراز "سيكلون".. مصر تتسلم من أميركا 3 لنشات مرور بعيد

23
MARCH
2023
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استلمت القوات البحرية المصرية، اليوم الأربعاء، 3 لنشات مرور بعيد من طراز "سيكلون" من القوات البحرية الأميركية.
 
وقام قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف عطوة وقائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية وقائد الأسطول الخامس الفريق بحري براد كوبر بالتوقيع على وثيقة تسليم وتسلم اللنشات من الجانب الأميركي تلاها رفع العلم المصري على لنشات المرور، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية.
 
وقال المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية في فيسبوك: "تعد لنشات المرور البعيد من طراز "سيكلون" من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الأميركية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية".
 
هذا وألقى الفريق أشرف عطوة كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور من الجانبين المصري والأميركي.
 
وأشار إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، موضحا أن استلام هذه الوحدات يأتي تأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
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