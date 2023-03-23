السعودية تدين السماح بإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فقد عبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وصوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، الثلاثاء، على إلغاء قانون "فك الارتباط"، وهو القانون الذي سُن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وعبرت عدة دول عن قلقها من تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح بإعادة الاستيطان في عدة مناطق.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأدنى تور وينيسلاند لمجلس الأمن: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة"، في إشارة إلى تزامن عيد الفطر وعيد الفصح هذا العام ودخول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.

وعبّر وينيسلاند عن "قلقه العميق" من التوسع الاستيطاني بعد إضفاء شرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات قائمة.

وتعتبر الأمم المتحدة هذا الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي.