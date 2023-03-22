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أردوغان: زدنا نسبة المياه المتدفقة من دجلة والفرات للعراق

22
MARCH
2023
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده زادت نسبة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات إلى العراق، وذلك بعد لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال زيارة يجريها الأخير إلى العاصمة التركية أنقرة.
ومن أبرز التصريحات التي أدلى بها رجب طيب أردوغان ومحمد شياع السوداني:
 
أردوغان:
 
أحيانا يوجد تباين في وجهات النظر، لكن نؤكد على وحدة أراضي العراق.
قمنا بزيادة نسبة المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات إلى العراق منذ شهر.
ناقشنا العلاقات الثنائية، بما فيها مكافحة الإرهاب والمشاريع الاقتصادية.
ناقشنا مع رئيس الوزراء العراقي سبل تعزيز مكافحة التنظيمات الإرهابية.
اتفقنا على مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي يستهدف وحدة الأراضي العراقية أيضا.
ركزنا على زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق.
أكدنا عزمنا على العمل معا لإنجاز مشروع طريق التنمية، الرامي لبناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتد من البصرة إلى الحدود التركية.
طريق التنمية مشروع استراتيجي مهم للمنطقة بأسرها.
 
السوداني:
 
اليوم كانت لدينا محادثات مثمرة وبناءة.
ركزنا في المحادثات على تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، على رأسها الاقتصادية.
وضعنا أساسا لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما ينعكس على العلاقات الاقتصادية والسياسية.
وافقنا على منح صلاحية للسفير العراقي في أنقرة، بتسهيل منح التأشيرة لرجال الأعمال الأتراك.
نتفهم مشكلة الجفاف في المنطقة، ولكن بيّنت للرئيس التركي حجم المشكلة وتداعياتها على العراق.
العراق ملتزم بعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على تركيا.
سنحل المشاكل الأمنية عبر التعاون الاستخباراتي.
العراق جاد في ترجمة هذه الأفكار عمليا.
ندعو دول المنطقة إلى مؤتمر في بغداد، لمناقشة مشروع نقل الطاقة عبر تركيا.
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