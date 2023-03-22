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سوريا تؤكد تعرض مطار حلب لضربات إسرائيلية

22
MARCH
2023
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أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صباح الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي قصف بالصواريخ مطار حلب الدولي شمالي البلاد، متحدثة عن وقوع "أضرار مادية فقط"، وذلك بعد تقارير إعلامية أشارت إلى الأمر.
 
وذكرت "سانا" نقلا عن مصدر عسكري لم تذكر اسمه: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بالصواريخ على مطار حلب الدولي، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المطار".
 
وأضاف المصدر أنه "عند حوالى الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم (الأربعاء) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا محيط مطار حلب الدولي".
 
وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".
 
وهذا ثالث هجوم يتعرض له المطار خلال 6 أشهر.
 
تقارير إعلامية
 
وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق أن طائرات إسرائيلية أغارت على المطار.
 
وقالت المصادر إن مطار حلب استهدف بـ5 صواريخ، الأمر الذي تسبب بخروجه عن الخدمة.
 
وذكر التلفزيون السوري الرسمي أنه سمع دوي انفجارات في مدينة حلب.
 
ضربات إسرائيلية في 2023
 
هذه هي الضربات الإسرائيلية الثالثة في سوريا منذ بداية مارس الجاري.
 
قبل أسبوعين، ذكرت تقارير أن ضربة إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي، مما أدى حينها إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن إخراج المطار عن الخدمة لفترة وجيزة.
 
وفي الشهر نفسه، قصفت إسرائيل مواقع في ريفي طرطوس وحماة.
 
وفي 19 فبراير الماضي، أدى قصف إسرائيلي على حي سكني وسط دمشق إلى مقتل 15 شخصا، بحسب ما أعلن حينها المرصد السوري لحقوق الإنسان.
لماذا تشن إسرائيل الضربات بسوريا؟
 
منذ أكثر من عقد، تشن إسرائيل ضربات صاروخية على مواقع في سوريا، تستهدف بشكل رئيسي الوجود العسكري الإيراني في البلاد التي تمزقها الحرب.
 
ترى أن التمركز الإيراني في سوريا، خاصة في المناطق الجنوبية، يشكل خطرا عليها.
 
تلتزم إسرائيل بسياسة الصمت إزاء هذه الضربات، فلا تؤكد مسؤوليتها أو تنفيها.
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