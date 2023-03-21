الأردن: على إسرائيل التأكيد على أن تصريحات الوزير لا تمثلها

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طالب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إسرائيل بـ"التأكيد أن تصريحات وزير المالية لا تمثل موقفها"، مدينا التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية لوزير إسرائيلي عنصري".

سبب الأزمة

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ألقى خطابا في باريس، الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".

الوزير تحدث من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة لإسرائيل، تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.

رد وزير الخارجية الأردني

والثلاثاء، قال أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي:

"مسؤولون إسرائيليون أكدوا التزامهم باحترام حدودنا وباتفاقية السلام".

"على الحكومة الإسرائيلية التأكيد أن تصريحات الوزير لا تمثل موقفها".

" يجب العودة إلى مفاوضات سلام تقود لحل الدولتين".

مصدر أردني: إسرائيل تبرأت من سلوك الوزير

وكالة أنباء رويترز، نقلت عن مصدر أردني مسؤول، قوله الثلاثاء، إن "المملكة تلقت تطمينات إسرائيلية بأن سلوك وزير المالية "لا يمثل موقفها".

المصدر أكد أيضا أن "مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أشاروا إلى رفضهم لتصرف سموتريتش، واحترامهم حدود الأردن ومعاهدة السلام الموقعة مع المملكة".

استدعاء السفير

وزارة الخارجية الأردنية، كانت قد استدعت السفير الإسرائيلي في ‫عمّان.

الوزارة قالت في بيان: "إن ظهور سموتريتش وأمامه تلك الصورة يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".

تعليق إسرائيلي رسمي

وزارة الخارجية الإسرائيلية، أصدرت بدورها بيانا مساء الإثنين، تؤكد فيه أنها "ملتزمة باتفاق السلام المبرم بين البلدين عام 1994".

جاء في البيان: "لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية".