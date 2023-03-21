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بسبب تصريحات متطرفة لوزير.. الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي

21
MARCH
2023
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استدعت وزارة الخارجية الأردنية، السفير الإسرائيلي في ‫عمّان، في أعقاب تصريحات متطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، واستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود ‫المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية.
 
ماذا قال الوزير الإسرائيلي؟
 
وألقى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، خطابا في باريس، في وقت متأخر ليل الأحد، قال فيه إن فكرة الشعب الفلسطيني مصطنعة: "لا وجود لشيء اسمه شعب فلسطيني، لا يوجد تاريخ فلسطيني، ولا لغة فلسطينية".
 
وتحدث الوزير الإسرائيلي من خلف منصة ملفوفة بما بدت أنها صورة تظهر خريطة إسرائيل التي تضم الضفة الغربية وغزة والأردن.
 
رد أردني وإسرائيلي
 
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية في بيان إن ظهور سموتريتش وأمامه تلك الصورة "يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".
 
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانا مساء الإثنين تؤكد فيه أنها ملتزمة باتفاق السلام المبرم بين البلدين عام 1994.
 
وجاء في البيان أنه "لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل التي تعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية".
 
دعوة أوروبية لإسرائيل
 
كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات وزير الماليةسموتريتش.
 
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد".
 
وأضاف بوريل: "أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر".
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