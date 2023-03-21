نمر يكشف عن "سبب" طوفان شوارع مدينة الاسكندرون في تركيا!

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غرّد الباحث في الجيولوجيا في الجامعة الأميركية طوني نمر على حسابه عبر تويتر وقال: "طوفان شوارع مدينة الاسكندرون في تركيا له علاقة على الأرجح بانخفاض مستوى الأرض هناك نتيجة زلزالي 6 شباط وما تبعهما من هزات ارتدادية".



وأضاف: "هذا الانخفاض جعل من مستوى مياه البحر أعلى بالنسبة لليابسة، مما أدّى بهذه المياه الى الشوارع".

وأكمل: "هذا الوضع الجديد يشكل مشكلة كبيرة بحيث أن معالم الأرض تغيّرت نتيجة الزلازل، وكمية المياه في الشوارع تتأثّر بحركتي المد والجزر كما بارتفاع أمواج البحر خلال العواصف، والحلول ليست بسهلة أو سريعة أو رخيصة".