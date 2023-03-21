الإمارات تدين تصريحات "إنكار وجود الشعب الفلسطيني"

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دانت دولة الإمارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، كما دانت استخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، رفض دولة الإمارات لخطاب التحريض وكافة الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.