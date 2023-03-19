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بالصور- الأسد وعقيلته في الإمارات!

19
MARCH
2023
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وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها عقيلته.

وكان في استقبال الأسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيباً بزيارته.

ثم توجّه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستلتقي السيدة أسماء الأسد مع "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأسد إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

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