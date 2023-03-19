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كثفت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان ««اليونيفيل» من تحركاتها على الحدود مع فلسطين المحتلة في ظل تزايد التهديدات الاسرائيلية، وعززت دورياتها البرية فيما شاركت طائرات الهيليكوبتر بعدة طلعات على طول الخط الازرق بهدف احتواء التوتر ومنع اي استفزاز.

وشهدت الحدود الجنوبية، امس، في أكثر من نقطة، سلسلة من التحركات، سواء من جهة قوات «اليونيفيل» أو من ناحية الجيش الإسرائيلي.

وخلال ساعات الصباح، جال فريق من مراقبي الأمم المتحدة على طول الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وذلك عبر مروحية تابعة لقوات «اليونيفيل».

وانطلقت المروحية من محور تلة العباد مرورا بتلة العديسة والعباسية وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ، وقد نفذت لأكثر من نصف ساعة طلعات استكشافية على علو منخفض فوق هذا الخط وسط تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية فوق الأطراف الجنوبية لمزارع شبعا ومرتفعات الجولان داخل الأراضي المحتلة.

في المقابل واصل الجيش الاسرائيلي تسيير دورياته الراجلة مع استمرار حالة الاستنفار التي أعلنها قبل أيام، خصوصا على طول الخط الأزرق المحاذي للجدار العازل.

كذلك، فقد جرى تسجيل تسيير دوريات إسرائيلية على الطرقات الزراعية المحيطة بمستعمرة المطلة، والمناطق الموجهة لسهل مرجعيون وبلدة الخيام.

وتزامنا مع كل هذه التحركات الإسرائيلية، فقد كثف الجيش اللبناني انتشاره إلى جانب قوات «اليونيفيل» في نقاط عديدة عند الحدود لمراقبة الوضع وتحسبا لأي طارئ ومنعا لأي محاولة إسرائيلية لخرق الخط الأزرق.