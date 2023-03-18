تشاووش أوغلو يصل مصر في زيارة رسمية

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وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، القاهرة، السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وكان في استقبال تشاووش أوغلو بمطار القاهرة، مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر، والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المعنيين.

ومن المقرر أن يلتقي تشاووش أوغلو، مع نظيره شكري في لقاء ثنائي، يعقبه اجتماع موسع.

وعقب المحادثات سيعقد تشاووش أوغلو وشكري مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ومن المنتظر أن يزور تشاووش أوغلو مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة.

وتعد زيارة تشاووش أوغلو، الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاما.

وفي 27 شباط الماضي، أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال، والتقى تشاووش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.