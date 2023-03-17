الجزائر.. تعديل وزاري يشمل 11 حقيبة أبرزها الخارجية

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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس أحمد عطاف وزيرا للخارجية خلفا لرمطان لعمامرة، في إطار تعديل وزاري شمل 11 حقيبة، بحسب بيان تلاه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وتم تعيين أحمد عطاف (70 سنة) الذي سبق أن شغل المنصب بين 1996 و1999 قبل وصول الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة للحكم.

وقبلها شغل منصب وزير مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، وهو دبلوماسي متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة التي تخرج منها تبون نفسه.

وتولى رمطان لعمامرة (71 سنة) رئاسة الدبلوماسية في يونيو 2021 خلفا لصيري بوقدوم، وسبق له شغل المنصب بين 2013 و2017.

وخلال الأسابيع الأخيرة لحكم بوتفليقة بداية 2020، تولى منصب نائب رئيس الوزراء مكلفا بالشؤون الخارجية.

ملامح من التعديل

• شمل التعديل الوزاري 11 حقيبة منها المالية بتعيين لعزيز فايد مدير الميزانية خلفا لإبراهيم جمال كسالي.

• كذلك تم تعيين رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمان حماد وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لعبد الرزاق سبقاق.

• كان آخر تعديل وزاري أجراه تبون في حكومة أيمن بن عبد الرحمان في سبتمبر الماضي، شمل وزارة الداخلية بتعيين إبراهيم مراد بدلا من كمال بلجود، الذي أصبح وزيرا للنقل ثم غادر في هذا التعديل.