العراق يبلغ ليبيا رغبته في إعادة فتح سفارته

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أعلنت الخارجية العراقية، الخميس، أن بغداد أبدت رغبتها في إعادة فتح سفارتها المغلقة منذ سنوات في ليبيا.

وقالت الخارجية العراقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن الإعلان عن هذه الرغبة جاء خلال اللقاء الذي أجراه وفد من الوزارة إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت: "أنهى الوفد الدبلوماسي العراقي الذي أوعز إليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين إلى ليبيا، زيارة شملت عقد اجتماعات، بينها اجتماع مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف".

وأوضحت أن الوفد أشار إلى "رغبة العراق بإمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المُقيمة في ليبيا".

وعبّر الوفد عن "دعم العراق للجهود الدولية لإعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، واعتماد الخيار السياسيِ بما يُلبي تطلـعات الشعب الليبيِ".