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الإمارات تقدم 3 ملايين دولار لإعمار بلدة حوارة الفلسطينية

16
MARCH
2023
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وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم 3 ملايين دولار، لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الخميس.
 
وستنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.
 
وعقدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي اجتماعا لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء ووفد فلسطيني ضم كلا من رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، وعضوي مجلس البلدية جلال عودة ومحمد عبدالحميد، ورئيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عمار الكرد.
 
وبحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين.
 
وأكد الشرفاء اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة.
 
وقال إن اهتمام الدولة بدعم الأشقاء في فلسطين "نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم".
 
وفي أواخر فبراير الماضي، شهدت بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة أعمال عنف وتخريب واسعة، بعد مقتل شابين من المستوطنين هناك.
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